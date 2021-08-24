В Україні виявили 610 нових інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
610 нових інфікувань коронавірусом виявили в Україні минулої доби. 17 людей померли. Одужали - 434.
Найбільше заражень у Києві, Чернівецькій та Одеській областях. Вакцинувалися напередодні майже 43 тисячі українців. Усього щепилися понад 5 мільйонів наших громадян, з них більше ніж половина - двома дозами.
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