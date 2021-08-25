На Львівщині зіткнулися два легковики: троє людей загинули [ Редактировать ]
На Львівщині внаслідок ДТП загинули три людини, травмовано шестеро. Аварія сталася в Дрогобицькому районі на автомагістралі "Мостиська-Самбір-Борислав".
Зіткнулися два легковики. Один з них спалахнув. На гасіння та деблокування прибули 12 рятувальників зі спецтехнікою.
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