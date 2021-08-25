На окупованому півострові він з'явиться до першого грудня

Росія хоче сформувати в Криму новий десантно-штурмовий полк. За інформацією тамтешніх ЗМІ, на окупованому півострові він з'явиться до першого грудня. Нова військова частина перебуватиме в складі сьомої десантно-штурмової дивізії, яка дислокується в Новоросійську.

Раніше міністр закордонних справ України наголосив, що Москва свідомо перетворила окупований Крим на військову базу.