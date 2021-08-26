Трохи більше ніж сімсот нових інфікувань коронавірусом виявили в Україні. Майже стільки ж людей потрапили до лікарень із ускладненнями. Одужало удвічі менше.

Водночас повністю імунізованих в Україні вже три мільйони. І щоб заохотити людей щепитися, у МОЗі обіцяють бонуси, зокрема люди з сертифікатами вакцинації зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну, а підприємства, де працюють щеплені люди, не зачинятимуть.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я: