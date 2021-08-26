В Україні знову зростає кількість хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Трохи більше ніж сімсот нових інфікувань коронавірусом виявили в Україні. Майже стільки ж людей потрапили до лікарень із ускладненнями. Одужало удвічі менше.
Водночас повністю імунізованих в Україні вже три мільйони. І щоб заохотити людей щепитися, у МОЗі обіцяють бонуси, зокрема люди з сертифікатами вакцинації зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну, а підприємства, де працюють щеплені люди, не зачинятимуть.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:
Іншої альтернативи, як зробити щеплення проти Covid, сьогодні в світі не існує. Близько 14% дорослого населення провакциновані одною дозою. Щоб сформувати колективний імунітет, ми повинні вакцинувати як мінімум 70%. Для того, щоб вірус не мав шансу.
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