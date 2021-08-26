Біля Новолуганського і Травневого противник бив із гранатометів [ Редактировать ]
Не припиняються ворожі обстріли на Сході країни. Біля Новолуганського і Травневого ворог бив по позиціях українських воїнів із протитанкових гранатометів.
За добу зафіксовано п’ять порушень тиші. Окрім цього, на Луганщині вкотре зафіксували появу ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Втрат серед наших захисників немає.
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