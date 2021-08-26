Війна на Донбасі: український військовий загинув під час ворожого обстрілу

Передова під Горлівкою. Світання. Час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз - ворог починає гатити з різних калібрів