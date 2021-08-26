ВООЗ заявила, що встановити походження COVID-19 все важче [ Редактировать ]
Встановити походження коронавірусу стає дедалі важче. З такою заявою виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Зокрема, зазначили - процес пошуку витоків COVID зупинився.
Через те, що низку китайських ферм, які вважають першоджерелами інфікування, закрили, а тварин - знищили.
Водночас у ВООЗ звернулися до наукового співтовариства та лідерів країн, щоб об'єднали зусилля і швидше розслідували походження коронавірусу.
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