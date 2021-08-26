НСЖУ против моратория на рекламу лекарств в СМИ [ Редактировать ]
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступает против моратория на рекламу лекарств в средствах массовой информации (СМИ).
Об этом написал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook, передают "Українськi Новини."
"Украинская ассоциация медиа бизнеса, Национальный союз журналистов Украины и Ассоциация независимых региональных издателей Украины призывают не вводить мораторий на рекламу лекарств в СМИ", - написал он.
При этом Томиленко добавил, что организации готовы к диалогу по вопросам улучшения информирования украинцев об угрозе самолечения и об актуальных национальных инициативах по здравоохранению.
Он отметил, что указанный мораторий не является эффективным в "минимизации вредного воздействия самолечения", и вводится без консультаций с медиа-компаниями, а также грозит усилить кризисные явления в украинских СМИ.
"Приведение в теле-, радиопередачах, СМИ сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации - это прежде всего информирование населения, которое всегда сопровождается призывом о недопустимости самолечения", - подчеркнул Томиленко.
Он добавил, что у СМИ есть два способа существования - зарабатывать деньги и становиться независимыми на благо аудитории, или получать дотации от владельцев, которые требуют лояльности, что противоречит интересам общества.
"Запрет на рекламу лекарственных средств - это шаг против экономической устойчивости части украинских СМИ. В отдельных национальных медиа доля такой рекламы колеблется от 15 до 45%, соответственно, сужение возможностей для СМИ получать рыночные доходы приведет к сокращению медиапроизводства и ухудшит доступ украинцев к общественно важной информации", - подытожил Томиленко.
Как сообщали Українські Новини, Индустриальный телевизионный комитет просит Зеленского не вводить мораторий на рекламу лекарств в СМИ до 2024.
Ранее Зеленский поручил Кабинету Министров ввести мораторий на рекламу лекарств в средствах массовой информации до 1 января 2024 года.
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