Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступает против моратория на рекламу лекарств в средствах массовой информации (СМИ).

Об этом написал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook, передают "Українськi Новини."

"Украинская ассоциация медиа бизнеса, Национальный союз журналистов Украины и Ассоциация независимых региональных издателей Украины призывают не вводить мораторий на рекламу лекарств в СМИ", - написал он.

При этом Томиленко добавил, что организации готовы к диалогу по вопросам улучшения информирования украинцев об угрозе самолечения и об актуальных национальных инициативах по здравоохранению.

Он отметил, что указанный мораторий не является эффективным в "минимизации вредного воздействия самолечения", и вводится без консультаций с медиа-компаниями, а также грозит усилить кризисные явления в украинских СМИ.

"Приведение в теле-, радиопередачах, СМИ сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации - это прежде всего информирование населения, которое всегда сопровождается призывом о недопустимости самолечения", - подчеркнул Томиленко.

Он добавил, что у СМИ есть два способа существования - зарабатывать деньги и становиться независимыми на благо аудитории, или получать дотации от владельцев, которые требуют лояльности, что противоречит интересам общества.

"Запрет на рекламу лекарственных средств - это шаг против экономической устойчивости части украинских СМИ. В отдельных национальных медиа доля такой рекламы колеблется от 15 до 45%, соответственно, сужение возможностей для СМИ получать рыночные доходы приведет к сокращению медиапроизводства и ухудшит доступ украинцев к общественно важной информации", - подытожил Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, Индустриальный телевизионный комитет просит Зеленского не вводить мораторий на рекламу лекарств в СМИ до 2024.

Ранее Зеленский поручил Кабинету Министров ввести мораторий на рекламу лекарств в средствах массовой информации до 1 января 2024 года.