Українці встановили рекорд з перетягування "Мрії" [ Редактировать ]
Протягнути "Мрію". Українські стронґмени встановили світовий рекорд із перетягування найбільшого у світі літака Ан-225.
На аеродромі в Гостомелі восьмеро найсильніших спортсменів змогли посунути лайнер із повним баком, вагою понад 300 тонн, на більше як чотири метри за одну хвилину і 13 секунд. Досягнення офіційно зафіксують у "Книзі рекордів Гіннеса". Богатирі присвятили його 30 річниці незалежності України.
Володимир Рекша, найсильніша людина планети у вазі до 105 кілограмів (2013-2014):
Виклалися на повну. Я дякую колегам по команді. Відчувалося те, що вони сьогодні по максимуму вклалися в цей рекорд. Судоми за всі м'язи ніг хапають. Коли вже дихання немає. Я сподівався, що ми трішки далі ще пройдемо.
Дмитро Антонов, командир екіпажу літака Ан-225 "Мрія":
Я верил. Там почти 5 метров протянули! Это солидно! Не всегда удается сдвинуть этот самолет, используя двигатели сразу! Приходится давать довольно ощутимую тягу, именно для страгивания. Парни оказались значительно сильнее!
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