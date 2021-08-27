Зважені та пораховані. У Лондонському зоопарку стартував щорічний "перепис населення". Співробітники звіринцю заміряють вагу та зріст чи то довжину тварин.

Вже дізналися свої параметри пінгвіни, черепахи, леви, верблюди й деякі мавпи. Щоправда, стати на ваги чи до мірної стрічки погодилися лише в обмін на смачне частування. У зоопарку Лондона мешкає до 20 тисяч тварин.

Стосується перепис не всіх. Приміром, комах не рахують і не важать. Утім, на все знадобиться приблизно тиждень.

Анжела Райян, заступник директора зоопарку: