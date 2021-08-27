Під Запоріжжям загорівся бензовоз після ДТП [ Редактировать ]
У Запорізькій області перекинувся і загорівся бензовоз. За попередніми даними, водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Під час ДТП з машини злетіла і спалахнула діжка з пальним.
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