У Запорізькій області перекинувся і загорівся бензовоз. За попередніми даними, водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Під час ДТП з машини злетіла і спалахнула діжка з пальним.

У кермувальника опіки обличчя та руки. Йому надали допомогу на місці, а рятувальники загасили пожежу.