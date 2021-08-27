Бельгійські науковці розробили ліки проти Ковіду на основі антитіл з крові лам. Кажуть - препарат блокує коронавірус. Його вже почали тестувати на людях. Чим особливі лами та чи допоможуть побороти пандемію - розкаже Анна Філь.

Ще 30 років тому бельгійські науковці з'ясували: кров лам - особлива. У ній містяться унікальні антитіла. Людські білкові сполуки складаються з двох важких і двох легких ланцюгів, а антитіла лам - мають лише два важких.

Ніко Каллеварт, професор кафедри біотехнологій Гентського університету:

Антитіла лам набагато простіші, ніж людські. Тому від них можна легко відщепити протеїн і натомість приєднати інший. Це наче конструктор Лего. З такими антитілами дуже просто працювати, тому вчені їх часто використовують для різних аналізів і досліджень.

Нині цю особливість крові лам бельгійці хочуть використати для лікування Ковіду. Допомагає науковцям ось ця брюнетка - лама на ім'я Вінтер. Вона працює на науку вже п'ять років. Спершу Вінтер вводять знешкоджені білки коронавірусу в малих дозах. Потім - з крові лами виокремлюють вироблені антитіла.

Якщо їх потім ввести в інший організм, вони прикріплюються до так званих шпичаків коронавірусу та блокують їх. Як наслідок - вірус не може проникнути в клітину.

Ксав'єр Саєленс, дослідник Центру медичних біотехнологій Гентського університету:

Антитіла лам менші, ніж звичайні, тому вони можуть легко проникати в середину вірусу, куди людські антитіла потрапити не можуть. Розмір тут має величезне значення.

Минулого тижня дослідники почали тестувати ліки на основі антитіл лам на людях. Спершу - дають препарат здоровим добровольцям, згодом планують залучити пацієнтів з коронавірусом.

Ксав'єр Саєленс, дослідник Центру медичних біотехнологій Гентського університету:

Наша мета - перевірити, чи працює метод на реальних пацієнтах. У лабораторії ми побачили його дієвість на гризунах. Тепер працюємо над тим, щоб допомагати людям, які потрапляють до лікарні з Ковідом.