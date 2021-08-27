Володимир Зеленський закликав посилити присутність сил НАТО у Чорному морі [ Редактировать ]
Таки встиг. Сьогодні Володимир Зеленський, із пригодами, дістався до Кишинева. Туди українського президента запросили на святкування дня Незалежності Молдови.
Однак на парад Зеленський запізнився. Бо через сильний туман його літак не зміг приземлитися в Кишиневі. Тож борт номер один вимушено сів в Одесі, а згодом таки вилетів до Молдови. До речі, нельотна погода завадила прибути вчасно і президентові Румунії. Але міжнародні зустрічі відбулися за протоколом.
Зеленський мав низку переговорів із очільниками держав. Зокрема, і з Маєю Санду. Він підтримав суверенітет Молдови та виступив за посилення присутності сил НАТО в регіоні Чорного моря.
Володимир Зеленський, президент України:
Україна вийшла з ініціативою - посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам, і Румунії, і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, також долучитися до цієї ініціативи. Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів Нато, розширення програм спільних навчань та тренувань. Окреслені безпекові питання - важливі кроки до безпечного та процвітаючого регіону Чорного моря.
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