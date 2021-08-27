Таки встиг. Сьогодні Володимир Зеленський, із пригодами, дістався до Кишинева. Туди українського президента запросили на святкування дня Незалежності Молдови.

Однак на парад Зеленський запізнився. Бо через сильний туман його літак не зміг приземлитися в Кишиневі. Тож борт номер один вимушено сів в Одесі, а згодом таки вилетів до Молдови. До речі, нельотна погода завадила прибути вчасно і президентові Румунії. Але міжнародні зустрічі відбулися за протоколом.

Зеленський мав низку переговорів із очільниками держав. Зокрема, і з Маєю Санду. Він підтримав суверенітет Молдови та виступив за посилення присутності сил НАТО в регіоні Чорного моря.

Володимир Зеленський, президент України: