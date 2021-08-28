З Бельгії до України на велосипеді. У таку подорож вирушив Ярема Венгринович. Так бельгієць українського походження збирає кошти для українських дітей, які постраждали через війну на Донбасі.

Бачила старт і знає, коли і де запланований фініш - Олена Абрамович.

Українська музика, бельгійська молодь, родичі та друзі, а також велоспортсмени. З нагоди своєї подорожі Ярема організував у своєму місті Льовен свято. Попереду у нього понад дві тисячі кілометрів, які він подолає на велосипеді.

Ярема Венгринович, засновник благодійного проєкту "Road to Ukraine":

Це трохи лякає, бо я ще ніколи такого не робив.

До подорожі 23-річний хлопець готувався понад рік під наглядом тренера, із постійним моніторингом стану здоров'я. Про свою мандрівку інформував через соцмережі, розповідав бельгійцям про війну в Україні.

Ярема Венгринович, засновник благодійного проєкту "Road to Ukraine":

"Road To Ukraine Понад". 10 тисяч людей вже загинули, 1.6 мільйонів були змушені покинути свої домівки та залишити своє майно. 3.4 мільйони потребують гуманітарної допомоги. 60% із них - жінки та діти.

Саме допомога постраждалим від війни дітям - основна мета вело-подорожі Яреми. Він закликає охочих підтримати його, перераховувати кошти на благодійний проєкт "SOS - дитячі містечка України".

Ярема Венгринович, засновник благодійного проєкту "Road to Ukraine":

Боляче бачити, що Україна не може розвиватися через війну, і окрім того, що там ще є діти, які змушені були втікати зі своїх домівок, які не можуть ходити до школи.

Ідея зробити таку акцію виникла у Яреми, коли відвідував родичів в Україні. Сам він народився і виріс у Бельгії. Але батько з Тернополя, а матір - бельгійка українського походження. Кажуть, сина одразу підтримали.

Віталій Венгринович, батько Яреми:

Це не було несподіванкою для мене, але все одно на такому рівні, на таку відстань. Я зреагував відразу, сказав, що треба готуватися до цього. І фізично, і технічно.

Орися Бойко, мати Яреми:

Я переживаю, але також знаю, що у мене немає причин хвилюватися.

Проводжати Ярему прийшов навіть мер міста Льовена.

Мохамед Рідуані, мер міста Льовен:

Як мер - я дуже радий бачити, що цей юнак такий цілеспрямований. Він є хорошим прикладом для молоді - розумний, спортивний і дбає про свою спільноту.

Ще до старту хлопцеві вдалося зібрати понад сім з половиною тисяч євро для українських дітей. Під час свого маршруту він буде поширювати фото та відео з новими закликами пожертвувати кошти.

Олена Абрамович, кореспондентка: