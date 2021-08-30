Важко повірити, що тут розташований Апеляційний суд, який по вуха в боргах.

На безгрошів'я та суцільне зубожіння скаржаться працівники українських судів. Кажуть: нині навіть не мають за що придбати конверти та марки, щоб надсилати кореспонденцію. А з дня на день через борги можуть залишитися ще й без світла та газу. Докладніше про проблему - мої колеги.

Пліснява на стінах, грибок, облуплена штукатурка. А незабаром будівлю можуть ще й відрізати від газу та світла. Важко повірити, що тут розташований Апеляційний суд, який по вуха в боргах. Із дня на день закінчаться гроші навіть на поштові конверти...

Удень лише на поштову кореспонденцію тут витрачають щонайменше чотири тисячі гривень. За місяць - близько сімдесяти.

Наталія Возняк, секретар Івано-Франківського апеляційного суду:

На нинішній день залишено коштів - сімнадцять тисяч. Це є півтора тижні праці.

Окрім браку грошей на кореспонденцію, у Феміди чималі борги за комірне. Майже п'ятдесят тисяч уже набігло за газ, і понад сто - за світло.

Оксана Розвадовська, керівник апарату Івано-Франківського апеляційного суду:

А ви собі уявляєте, якщо не буде електроенергії? Суд просто закриється, ми просто не зможемо працювати.

За іронією долі, нещодавно на сам Апеляційний суд подали... до суду Господарського. Газовики. Але борги та діри в суддівській скарбниці - лише один бік медалі. Інший - із суду масово звільняються працівники - за рік заяви поклали майже двадцять. . Причина - маленькі зарплати - близько п'яти тисяч гривень у місяць. У той час як їхні колеги судді - у двадцять разів більше - понад сто тисяч.

Людмила Безусова-Попович, прес-секретар Івано-Франківського апеляційного суду:

У нас прибиральниця отримує більше, а секретар цілий день працює в залі, потому другий день відписує всі документи, готує надсилає повістки. Ви розумієте, який це об’єм роботи, відповідальної, кримінальна відповідальність.

І така критична ситуація не лише на Прикарпатті, а й по всій Україні,- кажуть у Державній судовій адміністрації. Адже, цього року з необхідних сорока одного мільярда гривень, українським судам виділили з бюджету лише третину.

Із наступного року розмір зарплати працівників Феміди чітко пропишуть у законі. Скільки саме вони отримуватимуть - парламентарії не уточнили. Лише зазначили - виплати будуть "достойні". Пообіцяли закрити і цьогорічні фінансові діри - з боргами за комунальні послуги та пошту.

Але працівникам Івано-Франківського суду такі обіцянки депутатів оптимізму не додають.

Оксана Розвадовська, керівник апарату Івано-Франківського апеляційного суду:

Опалювальний сезон ми не розпочнемо. Якщо нам навіть і додадуть кошти, але додадуть наприклад 20 вересня чи 15 .. зрозумійте, що ще є процедура державної закупівлі газу. Місяць у нас тільки робота з документами.. а коли перевірити котельну…. Пробний запуск.