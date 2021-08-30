Ситуація в Кабулі: неподалік аеропорту впала ракета [ Редактировать ]
По міжнародному аеропорту Кабула випущено п'ять ракет. Неподалік летовища упала лише одна, решту перехопила система протиракетної оборони. Про постраждалих не повідомляють, невідомо поки також, хто саме цілив.
Напередодні ж американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик "Ісламської держави" мав підірвати себе під час евакуації військових, біля летовища.
Унаслідок цієї операції загинули дев’ятеро цивільних, це члени однієї родини, серед них - шестеро дітей. Тим часом, операція з виведення американських військ з аеропорту триває. Завершитися вона має завтра.
по теме
Близько ста країн, зокрема й Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31серпня.
В Пентагоне заявили, что ВС США начали покидать аэропорт Кабула. По данным агентства Reuters, сейчас там остаются менее 4 тыс. американских военнослужащих.
Останні літаки з афганцями відлетіли до європейських міст. Один з трьох українських бортів уже навіть приземлився в Борисполі.
Очікувано: реакція світу на теракти в Кабулі - жорстка. Знайти і покарати винуватих закликає навіть ООН. Та найрізкіші заяви лунають із Вашингтона.
Ситуацію в Афганістані обговорили лідери країн “Великої сімки” на позачерговому саміті.