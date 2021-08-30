По міжнародному аеропорту Кабула випущено п'ять ракет. Неподалік летовища упала лише одна, решту перехопила система протиракетної оборони. Про постраждалих не повідомляють, невідомо поки також, хто саме цілив.

Напередодні ж американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик "Ісламської держави" мав підірвати себе під час евакуації військових, біля летовища.

Унаслідок цієї операції загинули дев’ятеро цивільних, це члени однієї родини, серед них - шестеро дітей. Тим часом, операція з виведення американських військ з аеропорту триває. Завершитися вона має завтра.