ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, представники міжнародної організації закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків в ООН зафіксували 43.

Це 39 чоловіків і чотири жінки. Усіх їх катували, щоби змусити давати свідчення проти себе чи інших. Також в організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, зниклих безвісти в ОРДЛО з 2014 року.