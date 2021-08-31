В Україні вакцинація для вчителів буде добровільною [ Редактировать ]
Примусової вакцинації вчителів - в Україні не буде. Про це заявили в МОЗі. Послалися на постанову Кабміну, яка чітко регламентує, в якому разі може працювати заклад освіти.
Натепер щеплення отримала третина педагогів. Водночас, якщо регіон вийде із "зеленої" зони, працювати там дозволять лише тим закладам, де вакциновано не менше 80 % співробітників.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії, зроблено понад 9 мільйонів шеплень. Захворіли за минулу добу майже півтори тисячі людей, одужали майже стільки ж. 51 пацієнт помер. Найбільше інфікувань - у Києві, на Харківщині та Одещині.
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В Європі вакциновані вже 70 % дорослого населення. Це 250 мільйонів людей. Саме такої кількості там планували досягти до кінця літа.
1 356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже 1300 одужали.
Наразі з партії вакцини, у якій був підозрілий флакон, не щеплять. У ампулі виявили "крихітну чорну речовину". Це вже третій подібний випадок.
727 випадків Ковіду в Україні за попередню добу. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Одещині, Запоріжжі й Тернопільщині.
Найбільше нових випадків зафіксували у столиці, а також на Харківщині та Дніпропетровщині