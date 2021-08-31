Примусової вакцинації вчителів - в Україні не буде. Про це заявили в МОЗі. Послалися на постанову Кабміну, яка чітко регламентує, в якому разі може працювати заклад освіти.

Натепер щеплення отримала третина педагогів. Водночас, якщо регіон вийде із "зеленої" зони, працювати там дозволять лише тим закладам, де вакциновано не менше 80 % співробітників.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії, зроблено понад 9 мільйонів шеплень. Захворіли за минулу добу майже півтори тисячі людей, одужали майже стільки ж. 51 пацієнт помер. Найбільше інфікувань - у Києві, на Харківщині та Одещині.