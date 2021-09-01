Коронавірус у світі: в Ізраїлі зафіксували найбільшу кількість хворих [ Редактировать ]
Рекордну кількість інфікованих на COVID-19 із початку пандемії зафіксували в Ізраїлі минулої доби. Майже 11 тисяч. Як повідомляють місцеві видання, більшість нових хворих - неповнолітні.
Водночас заяв про скасування навчання в школах влада країни наразі не робила. Раніше повідомляли, що в Ізраїлі колоти третю, бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, дозволили всім охочим і, зокрема, дітям віком від 12 років.
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