В Україні вакцинувалися сто шістдесят тисяч людей за добу [ Редактировать ]
В Україні ж ковідна статистика дещо пішла вгору. На сьогодні маємо в півтора рази більшу кількість нових хворих - понад дві тисячі.
Одужало при цьому вдвічі менше пацієнтів. Померли - 44. Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів. З них більше п'яти мільйонів отримали одну дозу. І майже чотири мільйони - повністю імунізовані.
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