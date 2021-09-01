В Україні ж ковідна статистика дещо пішла вгору. На сьогодні маємо в півтора рази більшу кількість нових хворих - понад дві тисячі.

Одужало при цьому вдвічі менше пацієнтів. Померли - 44. Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів. З них більше п'яти мільйонів отримали одну дозу. І майже чотири мільйони - повністю імунізовані.