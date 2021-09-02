Руководство Болгарии приняло решение об усилении карантинных ограничений в связи с увеличением распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает издание The Guardian.

Таким образом, с 7 сентября 2021 года во всех заведениях общественного питания укорочен график работы, они будут закрываться в 22:00, а спортивные соревнования пройдут без зрителей.

Отмечается, что дополнительной причиной ужесточения ограничений является то, что Болгария занимает последнее место в Европейском союзе по темпам вакцинации населения. При этом там сейчас стремительно распространяется "Дельта"-штамм COVID-19.ство

Читайте также, Иордания с 1 сентября отменяет карантин. На третьем и последнем этапе плана "Безопасное лето" Иордания восстановит обучения в школе и позволит университетам открывать свои кампусы, к этому времени Иордания сообщила о 797 126 инфекций COVID-19 и 10411 смертей.

Кроме того, на территории Дании с 10 сентября 2021 года приняли решение отменить карантинные ограничения, которые были введены на период пандемии коронавируса. Столь долгожданное решение было принято в связи с высоким уровнем вакцинации населения от COVID-19.

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