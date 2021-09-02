Польща оголосила надзвичайний стан вперше за 30 років [ Редактировать ]
Вперше за 30 років. Польща оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Причина - навала нелегалів з Іраку та Афганістану, яких режим Лукашенка навмисно спрямовує до ЄС.
Так хоче помститись за європейські санкції. Лише минулого місяця перетнути польських кордон намагались 3 тисячі мігрантів. Понад тисячу з них - затримали. До сусідньої Литви за останні кілька місяців прибуло понад 4 тисячі мігрантів. Обидві країни звели на кордоні паркан та доправили туди військових.
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Поки європейські чиновники шукають політичних рішень, охоронці східних кордонів ЄС змушені вдаватися до практичних дій.
Лише від початку серпня нелегально перетнути державну межу намагалися 2 тисячі 100 людей. З огляду на це на сході країни вже запрацювали два притулки
Литовська влада побоюється, що Лукашенко тепер спрямовуватиме до литовських кордонів потік афганських мігрантів
Це сталося ще місяць тому, але розголос у медіа ця історія отримала лише тепер.
В Афганістані досі залишаються тисячі громадян Євросоюзу. Тож попри те, що визнавати режим талібів у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з ним - таки доведеться. А тим часом Талібан збирається сформувати... уряд