Вперше за 30 років. Польща оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Причина - навала нелегалів з Іраку та Афганістану, яких режим Лукашенка навмисно спрямовує до ЄС.

Так хоче помститись за європейські санкції. Лише минулого місяця перетнути польських кордон намагались 3 тисячі мігрантів. Понад тисячу з них - затримали. До сусідньої Литви за останні кілька місяців прибуло понад 4 тисячі мігрантів. Обидві країни звели на кордоні паркан та доправили туди військових.