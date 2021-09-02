До Умані з’їжджаються хасиди на святкування Нового року [ Редактировать ]
Наступного понеділка юдеї святкуватимуть Новий Рік. І до Умані на свято Рош га-Шана вже з'їзджаються хасиди.
Цьогоріч у Держприкордонслужбі очікують на прибуття 20 тисяч паломників.
Торік через карантинні обмеження могилу Цадика Нахмана дозволили відвідати лише п'ятьом тисячам. В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" вже чергує понад сотня правоохоронців.
У міністерстві охорони здоров'я раніше заявили: пускатимуть вірян до місць паломництва лише у масках і після температурного скрінінгу.
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В Україну на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана прибуло понад п’ять тисяч хасидів. Загалом, цього року їх очікують до 50 тисяч.
В Україну на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана прибуло понад п’ять тисяч хасидів. Загалом, цього року їх очікують до 50 тисяч.
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