Наступного понеділка юдеї святкуватимуть Новий Рік. І до Умані на свято Рош га-Шана вже з'їзджаються хасиди.

Цьогоріч у Держприкордонслужбі очікують на прибуття 20 тисяч паломників.

Торік через карантинні обмеження могилу Цадика Нахмана дозволили відвідати лише п'ятьом тисячам. В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" вже чергує понад сотня правоохоронців.

У міністерстві охорони здоров'я раніше заявили: пускатимуть вірян до місць паломництва лише у масках і після температурного скрінінгу.