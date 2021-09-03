Тисячі громадян Євросоюзу ще залишаються на території Афганістану. Утім, попри те, що визнавати новий афганський режим у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з Афганістаном ЄС таки доведеться. Нині ж Талібан формує новий уряд. Світлана Чернецька розповість усе докладно.

Показові польоти на гелікоптері, захопленому в бою. Демонстрація військової техніки та амуніції. На такому тлі проходять перемови Талібану щодо формування уряду. Лідери руху зустрічаються в Кандагарі. Наразі лише відомо, що в новій владі не буде чиновників з минулих урядів. А жінок на ключові посади не назначатимуть.

Муджібалулла, студент:

За ці 10 днів, відколи влада перейшла в руки Ісламського емірату, ми насправді не мали уряду. Чекаємо, що ж буде далі. Я навчався 17 років і не знаю, чого сподіватися від майбутнього. За ці майже два тижні - школи та університети так і не відкрилися.

Утім, навіть після оголошення складу нового уряду, Євросоюз не поспішатиме його визнавати. Тим паче, що досі невідомо, як таліби збираються керувати країною. Чи поважатимуть права людей та чи дозволять надання закордонної допомоги місцевим.

Гуннар Віганд, керівний директор Європейської комісії з питань Азії та Тихого океану:

Немає жодних сумнівів серед держав-членів ЄС і в контексті "Великої сімки", що нам потрібно взаємодіяти з "Талібаном", ми повинні спілкуватися з "Талібаном", ми повинні впливати на "Талібан". Але ми не будемо поспішати ні з визнанням цього нового формування, ні з встановленням офіційних відносин.

Насамперед Євросоюз закликає талібів дозволити усім охочим виїхати з країни. Наразі це неможливо. Аеропорт Кабула досі не відновив роботу. З часу, коли летовище покинув останній американський літак - тут не здійснили жодного рейсу.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Чи побачимо ми безпечний коридор з Афганістану? Це буде дуже важливе перше випробування для нової влади. Ми змушені обговорювати це з талібами, та виникатимуть інші питання, які вимагатимуть діалогу. Адже ми не хочемо допустити гуманітарної катастрофи.

Британський міністр закордонних справ саме перебуває у Катарі. Туди із Афганістану перенесли чимало західних посольств. І дипломати ламають голови над тим, як забезпечити подальше вивезення своїх громадян та тих афганців, які з ними співпрацювали. Прораховують шляхи сушею, морем та повітрям. Але без гарантій талібів усі вони доволі небезпечні.