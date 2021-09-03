А в Лондоні триває акція еко-активістів організації "Повстання проти вимирання". Чого домагаються її учасники та чому поліція вже заарештувала понад сотню людей - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Вони б'ють у барабани, танцюють і підспівують. А ще періодично виголошують полум'яні промови. На перший погляд ці еко-протести абсолютно безневинні. Та насправді активісти збираються у найзавантаженіших місцях британської столиці. Заважають рухові транспорту. І щодня змінюють точки виступів.

Кейті Беглі, архітекторка, учасниця еко-протесту:

Ми це робимо для того, щоби кожен перехожий задумався над кліматичними змінами. Хочемо залучити кожного до дискусії про надії та страхи стосовно глобального потепління. Що б вони хотіли, аби зробила їхня школа, їхній роботодавець, уряд. Треба натиснути на систему.

Поруч із гіпі та одвічними кліматичними протестувальниками чимало високопрофесійних фахівців, які спеціально відпрошуються з роботи чи навіть проводять на вулиці свої відпустки.

Патрік Гарт, сімейний лікар, учасник еко-протесту:

Кліматичні зміни сильно загрожують нашому здоров'ю: буде більше хвороб, більше шкоди від забруднення, від недоїдання, нестачі харчів. Отже саме в цьому - найбільша в історії небезпека для людства.

Щоправда, протести не завжди проходять тихо-мирно. Ось, приміром, ситуація, в яку довелося втрутитися поліції. Частина активістів прикувала себе до автівок та гігантського рожевого стола, зведеного просто посеред жвавої транспортної розв'язки. За перші кілька днів акції поліція заарештувала понад сотню учасників "Повстання проти вимирання".

Крейг, лікар-педіатр, учасник еко-протесту:

Сподіваюся, це змусить людей задуматися і зупинити видобуток викопного палива, зупинити виготовлення автомобілів, ми маємо вдатися до методів, які допоможуть клімату та людям.

Сполотнілі обличчя та криваво-багряне вбрання - цей образ став символом кліматичних протестів. Далеко не вперше організація "Повстання проти вимирання" проводить такі довготривалі акції. Особливо активною вона була протягом 2019 року. Тоді масштабні еко-протести прокотилися усім світом. І щойно пандемія трохи відступила мітингарі тут же повернулися.

Головна вимога активістів - негайна відповідь уряду на кліматичну загрозу. Насамперед, зниження викидів вуглецю в атмосферу. І хоча цей протест запланований на два тижні, його учасники обіцяють продовжити тиск на владу, доки не досягнуть свого.