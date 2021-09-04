Майже сто тон сміття на одній автотрасі - такий вигляд має дорога поблизу бельгійського Льєжа після масштабної повені наприкінці липня. Куди подіти таку кількість відходів? Адже в Бельгії немає жодного заводу з переробки непотребу. Що ж придумала тамтешня влада? - розкаже Олена Абрамович.

Це траса А601 поблизу Льєжа. Тони сміття - зо два метри заввишки та 10 кілометрів завдовжки. І це ще не кінець, бо сюди продовжують звозити вантажівками відходи з навколишніх міст.

Селін Тельєр, міністр довкілля Валонії:

На сьогодні маємо 160 тон сміття, що утворилося внаслідок повені. Це дуже-дуже багато. І нам довелося шукати нестандартного рішення для його зберігання - як ось ця траса. Вона однаково була занедбаною, нею не послуговувалися.

Зараз тут 90 тон, ще 70 завезуть сюди до кінця вересня з різних куточків регіону. Взялися за це тільки нещодавно, бо чекали, доки завершаться пошукові роботи.

Люк Жуан, керівник комунальної служби з прибирання Льєжа:

Спочатку поліція, яка займалася пошуком тіл, попросила нас робити невеличкі купки, щоб їм було легше їх обстежувати. І вже потім, коли вони переконалися, що тіл більше немає, і коли всіх, кого вважали зниклими безвісти, були знайдені (на жаль, переважно мертвими), ми змогли звести все це докупи.

І вже в жовтні сюди знову приїдуть вантажівки, але тепер - щоб забирати сміття і відвести його у сортувальні центри. 60%, як стверджують експерти, спрямують на переробку. У першу чергу - це дерево та електроніка.

Люк Жуан, керівник комунальної служби з прибирання Льєжа:

Перед тим як завантажувати ваговози і відправляти їх у центри вторинної переробки, маємо краном повитягати всю електроніку, бо деякі компоненти можуть бути небезпечними. Там дуже багато газових балонів, а їх не можна стискати - це надто ризиковано.

На розгрібання цього тимчасового звалища відведуть дев'ять місяців. Тобто, до наступного літа ця траса має бути знову чистою, щоб спека не сприяла поширенню смороду. Подбають і про зовнішній вигляд - ті ділянки, які зараз не закриває рослинність, мають прикрити декоративними щитами. Сміттєвих звалищ у Бельгії немає. Те, що не підлягає переробці, тут спалюють або закопують.