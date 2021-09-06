Майже пів тисячі українських зоозахисників прийшли зі своїми улюбленцями на марш за права тварин. Акція відбулася напередодні в різних містах. Підтримали її навіть полярники. Як усе було бачив Кирило Воронко.

З пів тисячі учасників акції зібралися в парку Шевченка, аби привернути увагу до захисту звірів. Вимагають покласти край жорстокості та вберегти тварин від знущань.

Ольга Чевганюк, організаторка акції:

Дуже багато хто вважає, що цирки з тваринами заборонені, але насправді це не так, законопроект ще не прийнято. На розгляді зараз є декілька законопроєктів, які вже дуже довго там лежать, але їх не розглядають, не приймають. В тому числі законопроєкти, які стосуються цирків з тваринами, закриття хутрових ферм, а також закриття притравочних станцій.

Зоозахисниця Ольга вперше на заході, і не сама. Нещодавно свою нову подругу, Берту, врятувала в метро. Собака сама мандрувала підземкою і, коли намагалася піднятися ескалатором, поранила лапу.

Ольга, зоозахисниця:

Ми власне кинулися до неї повезли до ветеринарки, ми намагалися знайти господарів. Ми шукали-шукали, було більше 400 репостів, ніхто за нею так і не повернувся. Ми припускаємо, що її могли викинути заводчики, тому що в неї є клеймо номер.

Більшість зоозахисників на марш прийшли зі своїми улюбленцями. Окрім гуманного ставлення, закликають не купувати породистих тварин, а брати в притулках.

Анжеліка, зоозахисниця:

Ми приходимо не перший рік. Ось - це собачка з притулку. Я її теж беру з собою, тому що я хочу закликати людей брати собак саме з притулку, їх там дуже багато, вони там страждають і насправді вони найкращі собаки. І вони варті того, щоб їх забрати звідти і створювати з ними сім'ю.

Одночасно марш відбувся ще в 30 містах країни. До акції долучилися також науковці на станції "Академік Вернадський", що в Антарктиді.

Ольга Чевганюк, організаторка акції:

Ми зранку отримали фотографії на фоні снігу і попрошу зазначити, науковці там стоять не в хутрі, вони стоять в звичайному одязі. Власне ця подія, вона призвана розповісти людям про проблеми, які є с тваринами. Бо ми живем в інформаційному шумі і дуже багато чого не помічаємо.

Зоозахисники пройшли центром столиці - від парку Шевченка, до Верховної Ради. Це вже четверта акція за права тварин. Організатори та активісти щиро переконані, що "Україна - це гуманна країна", тож влада підтримає їхні ініціативи.