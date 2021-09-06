Верховна Рада України - повертається до роботи після літніх канікул.

Цей тиждень у депутатів пленарний. Завтра вони зберуться на погоджувальну Раду і ухвалять порядок денний. Загалом, на осінь анонсували ухвалення законопроєкту про олігархів, про зміни до податкового кодексу, але найголовніше питання - узгодження бюджету на наступний рік.

Парламентарії сподіваються, що Кабмін надасть проєкт кошторису без затримок, а ухвалення минеться без нічних засідань.