Народні депутати повертаються до роботи після канікул [ Редактировать ]
Верховна Рада України - повертається до роботи після літніх канікул.
Цей тиждень у депутатів пленарний. Завтра вони зберуться на погоджувальну Раду і ухвалять порядок денний. Загалом, на осінь анонсували ухвалення законопроєкту про олігархів, про зміни до податкового кодексу, але найголовніше питання - узгодження бюджету на наступний рік.
Парламентарії сподіваються, що Кабмін надасть проєкт кошторису без затримок, а ухвалення минеться без нічних засідань.
по теме
Новий парламентський сезон варто почати з соціальних питань - цього вимагатиме опозиція
Довибори в Раду. Відзавтра в Херсонській та Черкаській областях стартує передвиборча кампанія. На два вакантні місця під куполом парламенту.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, на чому сфокусується парламент восени, і які кадрові зміни очікувати в уряді.
Га депутатів чекатимуть і два політичні важковаговики так званий "ресурсний" законопроект 5600, яким пропонують значно збільшити податки. До цього документа депутати подали рекордну кількість правок - понад 11 тисяч
Довгих шість років дискусій, інтриг, суперечок. І безперервне голосування під куполом, яке тривало майже добу. Та конституційна ніч - увійшла в історію