Через пандемію вже другий рік поспіль скасовують відомий фестиваль Сан-Фермін у Памплоні. Йдеться про біг з биками, оспіваний Ернестом Гемінгвеєм у романі "І сонце сходить".

За словами організаторів, проведенню не сприяла епідемситуація в регіоні. Там, де рівень захворюваності нижчий, фестиваль проводять, але з певними обмеженнями. Докладніше Катерина Кравець.

Ось так, в умовах пандемії коронавірусу, відбувається підготовка до бігу з биками в містечку Вілласека де ла Саґра, за 65 кілометрів від Мадрида. Охочі посидіти на трибунах або ж узяти участь у самому дійстві мають завчасно придбати квитки в інтернеті, адже їхня кількість обмежена.

Мікель Фернандес, учасник забігу:

На вході ви показуєте роздрукований квиток з QR-кодом, а вам видають відповідний браслет глядача або учасника забігу. За яким вас можна ідентифікувати.

Через пандемію спостерігати за бігом биків щодня можуть не більше ніж тисяча триста глядачів, а стати учасниками - до дев'ятисот охочих. Триватиме фестиваль цілий тиждень.

Давід Родригес, учасник забігу:

Ми дуже щасливі, що нарешті можемо долучитися до забігу, щоб надолужити час, згаяний на карантині. Це все було дуже непросто.

Анхелінес, місцева жителька:

Спочатку я переживала, як це буде, щоб знову все не закінчилося спалахом захворюваності. А поки що бачу, що тут усі дотримуються правил, тож думаю, що зрештою все буде гаразд.

Під час першого забігу з биками ніхто не постраждав. Втім, дехто з учасників каже: вимушена ковідна перерва таки далася взнаки.

Франсиско Хав'єр, учасник забігу:

Ми не бігали два роки поспіль, тож відчувається, що ноги не дуже встигають за мозком. Проте все одно добре, що дозволили провести фестиваль. Я радий, що знову можу взяти у ньому участь. Сподіваюсь, нашу фестивальну естафету підхоплять інші села - не тільки в нашому регіоні, а й по всій країні.

Після забігу на биків чекає корида. Останні роки дедалі більше іспанців не схвалює шоу, яке закінчується вбивством тварин. Згідно з торішніми опитуваннями, кількість людей, які вимагають заборонити кориду в Іспанії, уже сягнула 47 відсотків.