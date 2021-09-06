Звільнити заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і решту затриманих кримських татар вимагають від Росії Сполучені Штати. Протягом п'ятниці й суботи російські силовики схопили Джеляла і ще чотирьох кримських татар.

Через це до будівлі ФСБ у Сімферополі вийшли протестувати родичі та небайдужі громадяни. Окупанти затримали понад півсотні мітингарів. Їх побили, заштовхали в автобуси й відвезли до відділків.

Джелялу висунули підозру за статтею "Диверсія", що передбачає до 15 років позбавлення волі.