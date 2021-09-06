Американські сенатори заявили, що Україні потрібно краще боротися з корупцією [ Редактировать ]
Оборонна допомога, економічна підтримка та вільна торгівля із США. На це може розраховувати Україна, якщо докладе більше зусиль у боротьбі з корупцією. З такою заявою виступили американські сенатори та конгресмени.
Делегація прибула в Київ. Спочатку політики зустрілися із Президентом, міністрами закордонних справ та оборони. І з підсумками цих розмов - вийшли до преси.
Ліндсі Ґрем, республіканець, штат Південна Кароліна:
Ми схвалюємо надання більшої оборонної допомоги вашим Збройним силам, а також підтримуємо додаткову економічну допомогу Україні. Моя мета - досягти угоди про створення Зони вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами найближчими роками. І це докорінно змінить наші відносини і стане сигналом для всього світу, що Україна є відкритою для бізнесу.
Джон Барассо, республіканець, штат Вайомінг:
І сенат, і Конгрес США, ми підтримуємо вас як ваші друзі, ми віримо у вас і у ваше майбутнє й будемо пліч-о-пліч з вами у боротьбі за свободу.
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Втім, відбудеться ця поїздка точно не цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік.
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