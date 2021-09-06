Оборонна допомога, економічна підтримка та вільна торгівля із США. На це може розраховувати Україна, якщо докладе більше зусиль у боротьбі з корупцією. З такою заявою виступили американські сенатори та конгресмени.

Делегація прибула в Київ. Спочатку політики зустрілися із Президентом, міністрами закордонних справ та оборони. І з підсумками цих розмов - вийшли до преси.

Ліндсі Ґрем, республіканець, штат Південна Кароліна:

Ми схвалюємо надання більшої оборонної допомоги вашим Збройним силам, а також підтримуємо додаткову економічну допомогу Україні. Моя мета - досягти угоди про створення Зони вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами найближчими роками. І це докорінно змінить наші відносини і стане сигналом для всього світу, що Україна є відкритою для бізнесу.

Джон Барассо, республіканець, штат Вайомінг: