Сотні медичних центрів в Афганістані під загрозою закриття. Повідомили у Всесвітній Організації Охорони Здоров'я. Адже ці заклади існують завдяки західним спонсорам.

Нині вони не хочуть мати справу з новим урядом "Талібану". ВООЗ організовує постачання матеріалів, обладнання та фінансування для п'ятисот медичних центрів. Також у Катарі формують гуманітарні вантажі, які найближчим часом доправлять до Кабула.