В Афганістані медичні центри опинились під загрозою закриття [ Редактировать ]
Сотні медичних центрів в Афганістані під загрозою закриття. Повідомили у Всесвітній Організації Охорони Здоров'я. Адже ці заклади існують завдяки західним спонсорам.
Нині вони не хочуть мати справу з новим урядом "Талібану". ВООЗ організовує постачання матеріалів, обладнання та фінансування для п'ятисот медичних центрів. Також у Катарі формують гуманітарні вантажі, які найближчим часом доправлять до Кабула.
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