США намагаються домовитися з талібами щодо продовження евакуації з Кабулу.

Зокрема, для американців та афганців планують організувати чартерні рейси. За інформацією "Асошиейтед Прес", у "Талібані" пообіцяли дозволити вільно виїхати з країни людям, які мають належні проїзні документи.

Зараз в Афганістані перебуває майже сотня громадян Сполучених Штатів, охочих залишити країну.