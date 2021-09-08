США домовляється з талібами про подальшу евакуацію людей [ Редактировать ]
США намагаються домовитися з талібами щодо продовження евакуації з Кабулу.
Зокрема, для американців та афганців планують організувати чартерні рейси. За інформацією "Асошиейтед Прес", у "Талібані" пообіцяли дозволити вільно виїхати з країни людям, які мають належні проїзні документи.
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