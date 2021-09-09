Болгарія стала лідером за показником смертності від COVID-19 у ЄС [ Редактировать ]
Майже 600 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за останню добу.
Найбільше - у США, Індії та Бразилії. Померли близько десяти тисяч інфікованих. Болгарія наразі має один з найвищих показників смертності від коронавірусу серед країн ЄС.
Там вакциновано лише 20 відсотків населення. Країна посідає останнє місце у Євросоюзі з імунізації громадян. Щоб стримати поширення вірусу, уряд посилив карантинні обмеження.
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Прогнози тривожні. За даними ВООЗ, до кінця року жертвами ковіду в Європі можуть стати більше ніж 200 тисяч людей.
Мовляв, усі дозволені в ЄС вакцини мають високий захист від ушпиталення, тяжкого перебігу хвороби та смерті.
Окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі у переліку "зеленої зони" ЄС лишаються 18 країн. Зокрема й Україна.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.