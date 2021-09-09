У світі зростає захворюваність на ковід

Майже 600 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за останню добу.

Найбільше - у США, Індії та Бразилії. Померли близько десяти тисяч інфікованих. Болгарія наразі має один з найвищих показників смертності від коронавірусу серед країн ЄС.

Там вакциновано лише 20 відсотків населення. Країна посідає останнє місце у Євросоюзі з імунізації громадян. Щоб стримати поширення вірусу, уряд посилив карантинні обмеження.