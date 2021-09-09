Таліби заборонили займатись спортом жінкам Афганістану [ Редактировать ]
Таліби запроваджують для жінок Афганістану нові правила. Віднині діятиме заборона на спортивні заняття, у яких видно обличчя або тіло жінки.
Про це повідомив заступник Голови Комісії "Талібану" з культури. За його словами, афганкам також більше не можна грати в крикет. Оскільки, у "ньому немає потреби".
Він додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є таким. Заборона поширюватиметься і на атлеток національних збірних.
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