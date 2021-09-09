Таліби заборонили афганцям протестувати. Про це йдеться у першій офіційній заяві МВС країни під орудою ісламістів. Мовляв, стихійні збори на вулицях порушують громадський порядок.

Натомість дозволили сплановані акції. Про їхнє проведення організатори мають попереджати Мінюст щонайменше за добу. Треба вказати причину зібрання, його місце і час, а також гасла, які планують використовувати. Нагадаю, протягом останнього тижня у Кабулі та Гераті пройшли мітинги проти "Талібану".

Протестували за свої права і жінки. Радикали розганяли натовпи пострілами в повітря, є загиблі.