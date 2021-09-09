Талібан забороняє людям виходити на масові акції протесту [ Редактировать ]
Таліби заборонили афганцям протестувати. Про це йдеться у першій офіційній заяві МВС країни під орудою ісламістів. Мовляв, стихійні збори на вулицях порушують громадський порядок.
Натомість дозволили сплановані акції. Про їхнє проведення організатори мають попереджати Мінюст щонайменше за добу. Треба вказати причину зібрання, його місце і час, а також гасла, які планують використовувати. Нагадаю, протягом останнього тижня у Кабулі та Гераті пройшли мітинги проти "Талібану".
Протестували за свої права і жінки. Радикали розганяли натовпи пострілами в повітря, є загиблі.
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Про це повідомив заступник Голови Комісії "Талібану" з культури. За його словами, афганкам також більше не можна грати в крикет. Оскільки, у "ньому немає потреби".
Повстанці виступають за демократію, мир, права та свободи людей. Хоча поки не готові до бойових дій за межами ущелини.
Бойовики стріляли в повітря, нібито відзначаючи захоплення Панджширської долини - останньої провінції, яка чинила опір талібам. Водночас, сьгодні стало відомо, що аеропорт Кабула знову запрацює.
Перемовини з силами Опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили.
Перемовини з силами Опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили.