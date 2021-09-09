Служба безпеки України зафіксувала незаконну видачу російських паспортів [ Редактировать ]
Масову незаконну видачу російських паспортів зафіксувала Служба безпеки на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Цей процес окупаційна "влада" організувала напередодні виборів до Держдуми Росії, з метою залучити до голосування якомога більше українців. І, як зазначили в СБУ - для забезпечення "запланованих", в лапках, показників підтримки провладної партії "Єдіная Расія".
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
В таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.
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