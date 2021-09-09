Цей процес окупаційна "влада" організувала напередодні виборів до Держдуми Росії, з метою залучити до голосування якомога більше українців.

Масову незаконну видачу російських паспортів зафіксувала Служба безпеки на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Цей процес окупаційна "влада" організувала напередодні виборів до Держдуми Росії, з метою залучити до голосування якомога більше українців. І, як зазначили в СБУ - для забезпечення "запланованих", в лапках, показників підтримки провладної партії "Єдіная Расія".

Артем Дехтяренко, речник СБУ: