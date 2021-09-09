Українські прокурори вислухали свідчення родичів у справі МН17. На слухання щодо збитого в небі над Донбасом пасажирського боїнга - до Гаазького суду прибула делегація на чолі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою.

Про те, що відчували тієї миті, коли дізнались про збитий літак. Як намагались оговтатися після горя і чого очікують від суду. Свої промови перед суддями родичі загиблих виголошують третій день поспіль.

Ми дуже добре розуміємо, що багато хто намагається вплинути на висновки правосуддя. Звісно, події стосуються воєнного періоду, але водночас зрозуміло, що его великих людей на цій планеті більше за відповідальність оприлюднити факти.

Поділитися своїми історіями та думками зголосилися 90 осіб. Щоб заслухати їхні промови, суд дав три тижні. Нікого не обмежують ні в часі, ні в праві висловити своє бачення ситуації.

Лейне Фредерікс, втратила сина та невістку в катастрофі MH17:

Якщо я знатиму, хто натиснув на кнопку і хто дав наказ стріляти, мені значно полегшає. Покарання для мене більше не важливе. Якщо винуватці житимуть ще довго, я сподіваюсь, що їхня підсвідомість ще їх дожене. Вони не зможуть більше спокійно спати через те, що скоїли. Можливо, Кремль чи Путін колись попросять вибачення і визнають свою відповідальність. Можливо. Але, найімовірніше, ні.

Вислухати ці свідчення приїхала й українська делегація. Генпрокурор Ірина Венедіктова разом з новим послом України при ЄС - Всеволодом Ченцовим. Напередодні вони зустрілися з нідерландським генпрокурором та головою слідчої групи в справі МН17. Тепер поспілкувались і з родичами загиблих.

Всеволод Ченцов, представник України при ЄС:

Для них це момент емоційний, момент моральний, що Україна підтримує Нідерланди. І ми серйозно й відповідально ставимося до цієї справи.

Усі свідчення родичів суд додає до справи. Можливо, у майбутньому, коли суд остаточно встановить винуватців, вони зможуть вимагати певних компенсацій. Наразі ж для них це насамперед моральна підтримка.

Ірина Венедіктова, Генеральний Прокурор України:

Такі заслухування, як ми сьогодні слухали родичів потерпілих, оце якраз про справедливість, коли в них говорить душа. І це настільки важливо для нас всіх тримати в фокусі: саме людину, потерпілого, і мені здається, що, коли колись придумували суди, їх придумували саме для цього.

Заключне слово в цій частині справи - щодо безпосередніх виконавців злочину - тих, хто привіз комплекс БУК і стріляв з нього в літак - нідерландські прокурори виголосять уже в листопаді. А суд своє рішення оприлюднить за рік - наступної осені.