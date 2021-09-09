Польща відкрилася для українців [ Редактировать ]
Польща відкрилася для українців
Польща стала ще ближчою. Відсьогодні відкрила в'їзд вакцинованим українцям.
Перетнути сусідній кордон можна із сертифікатом про вакцинацію або довідкою про одужання від ковіду, - розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Хто їде з ПЛР-тестом - має відбути 10-денний карантин. Загалом зараз для українців - з різними умовами в'їзду - відкриті 133-и країни.
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