Коронавірусні хроніки: ушпиталили тисячу хворих [ Редактировать ]
На тисячу більше! В Україні - ковідний сплеск.
За минулу добу інфіковіні понад три з половиною тисячі українців! Одужали - удвічі менше. При цьому рівень вакцинації в країні не можна назвати задовільним. Повністю щеплені - тобто двома дозами - кожен десятий українець.
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