В Японии, в городе Одавара, на одном из пляжей люди нашли тело мертвого кашалота длиной более 14 метров. Об этом сообщил телеканал NHK.

Власти занимаются вопросом касательного того, что же делать с телом гигантского млекопитающего.

А местные жители рассказывают, что раз в несколько лет на берег выбрасывает тела мертвых китов и кашалотов, но такую крупную особь они видят впервые.

На данный момент причина смерти кашалота не установлена. Этим вопросом планируют заняться специалисты из местного исследовательского института.

Ранее мы писали о том, что под Одессой огромная рыба утащила рыбака на дно лимана. Напомним, что аналогичная трагедия произошла в августе прошлого года на Закарпатье. Там жителя Мукачево утащила на дно крупная рыба, которую он поймал в озере вблизи села Горбок Иршавского района.

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