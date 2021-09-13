"Такого крупного видели впервые": в Японии нашли мертвого 14-метрового кашалота [ Редактировать ]
В Японии, в городе Одавара, на одном из пляжей люди нашли тело мертвого кашалота длиной более 14 метров. Об этом сообщил телеканал NHK.
Власти занимаются вопросом касательного того, что же делать с телом гигантского млекопитающего.
А местные жители рассказывают, что раз в несколько лет на берег выбрасывает тела мертвых китов и кашалотов, но такую крупную особь они видят впервые.
На данный момент причина смерти кашалота не установлена. Этим вопросом планируют заняться специалисты из местного исследовательского института.
13日朝、神奈川県小田原市の海岸で、体長およそ14メートルの死んだクジラが漂着しているのが見つかりました。— NHKニュース (@nhk_news) September 13, 2021
県と市では、クジラの状態などの調査を進め、今後の対応について検討するということです。https://t.co/cXxw738FBi#nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV
Ранее мы писали о том, что под Одессой огромная рыба утащила рыбака на дно лимана. Напомним, что аналогичная трагедия произошла в августе прошлого года на Закарпатье. Там жителя Мукачево утащила на дно крупная рыба, которую он поймал в озере вблизи села Горбок Иршавского района.
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