Уже найближчим часом уся країна може опинитися в "жовтій" зоні. А деякі регіони - взагалі на порозі "червоної". Тож які правила на нас чекають найближчим часом? Розкаже Галина Якушко.

Крива захворюваності на ковід іде вгору. Цього тижня, кілька днів поспіль, по три з половиною тисячі інфікованих. Причому косить українців, крім уже звичного штаму, ще й агресивніша "Дельта".

Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської Ода:

У нас зараз дійсно рівень захворюваності різко зріс. заповненість койок ковідних фактично 25 відсотків хворими.

Найбільше хворих традиційно у столиці - в місті Києві. Складна ситуація й на Буковині та Прикарпатті. Хоча "ковідні" лідери змінюються, причина зростання кількості інфікованих незмінна. Люди забули про правила карантину! Маски вже не в тренді. У супермаркетах і транспорті навіть зауважень не роблять через їхню відсутність. Хоча в МОЗі цього тижня пригрозили: скоро на вулиці виведуть патрулі й "незамаскованих" штрафуватимуть.

А ще - в нас доволі низький рівень вакцинації. Повністю щеплений - лише один із десяти дорослих українців. Лідирує знову ж таки столиця. Тут вакцинована вже чверть городян. І курортне містечко Моршин. У рамках експерименту там уже щеплені понад 70% людей. Та це - радше виняток. Бо переважна більшість українців, особливо в регіонах, вакцинуватися не хочуть.

Вікторія, жителька Іршави:

Ні, я не планую, а чому - ну як Бог дасть, я думаю це не потрібно.

Пасуть задніх: Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківщина. І це при тому, що Чернівці - вже на порозі "червоної зони". А отже, життя там знову стане на паузу. Діти - підуть на дистанційку. Працюватимуть, найімовірніше, лише дві школи. Бо тільки в них вакцинували 80 відсотків персоналу. А це - одна з умов для очного навчання в "червоній зоні". Решта освітян категорично відмовляються від уколів.

Не допомагають ані обіцянки премій, ані вмовляння. Тож учителів самих посадили за парти - слухати лекції про користь щеплення. А ще запустили мобільні бригади:

Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:

Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас.

Та віртуальні школи - це не все, що чекає на "червону зону". Кінотеатри, ресторани, торговельні центри й непродовольчі ринки й магазини теж будуть на замку. Звісно, жодних масових гулянь, а громадський транспорт - за спецперепустками. У МОЗі кажуть - готуватися потрібно не до "жовтої зони", а, найімовірніше, до локдауну. І запровадять його вже в листопаді, якщо українці й надалі бойкотуватимуть вакцинацію та карантинні обмеження.