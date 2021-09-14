Іспанія розпочинає виробництво власної вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
В Іспанії з жовтня розпочнеться виробництво власної вакцини проти COVID-19. У серпні місцеве агентство з ліків схвалило перший етап клінічних випробувань препарату на людях.
Іспанська вакцина не базується на технології РНК, як "Файзер" або "Модерна", а також не схожа на традиційніші вакцини, як-от "АстраЗенека" чи "Джонсон і Джонсон". Препарат створили на основі технології ре-комбінантних білків.
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