Іспанська вакцина не базується на технології РНК, як "Файзер" або "Модерна".

В Іспанії з жовтня розпочнеться виробництво власної вакцини проти COVID-19. У серпні місцеве агентство з ліків схвалило перший етап клінічних випробувань препарату на людях.

Іспанська вакцина не базується на технології РНК, як "Файзер" або "Модерна", а також не схожа на традиційніші вакцини, як-от "АстраЗенека" чи "Джонсон і Джонсон". Препарат створили на основі технології ре-комбінантних білків.