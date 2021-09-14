Не вакцинувався – роби тест щотижня: влада Греції намагається підвищити рівень імунізації [ Редактировать ]
У Греції невакцинованих працівників зобов'язали тестуватися щотижня. Вказівка стосується і державних, і приватних структур. При цьому оплачувати тести люди мають із власної кишені. Такі ж правила діятимуть для відвідувачів спортивних, розважальних і культурних закладів.
Так влада країни намагається підвищити рівень проти-ковідної імунізації. Адже вона нині нижча від середнього показника в ЄС. Напередодні обмеження для невакцинованих посилила Литва. Без зеленого сертифікату здоров'я там не пускають до торговельних центрів, ресторанів та інших установ.
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