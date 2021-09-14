Володимир Зеленський візьме участь у сесії Генасамблеї ООН [ Редактировать ]
У Нью-Йорку відкривається 76 сесія Генасамблеї ООН. Участь у ній візьмуть лідери та делегації 192 країн.
Попри карантинні обмеження, сесія запланована в живому форматі, офлайн. Торік її проводили віртуально. Цього року учасники зосередяться на кліматичних проблемах та боротьбі з пандемією, зокрема говоритимуть про нерівномірний розподіл вакцин у світі.
Участь у Генасамблеї візьме й українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, - повідомило українське представництво при ООН.
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Попри карантинні обмеження, сесія запланована в живому форматі оффлайн.
В Офісі Президента анонсують новий візит Володимира Зеленського по той бік Атлантики вже у вересні.
Серед найбільш гучних заяв: Володимир Зеленський не виключає повномасштабної війни з Росією, хоча й сумнівається, що Кремль на це наважиться.
А ще: і президент, і гості, говорили про головний виклик перед світом: як побороти ковід і вижити після пандемії.
Говорили на форумі й про перспективи України, зокрема вступ до ЄС та НАТО. Іноземні політики відзначають впевнений рух України вперед і намагання відстоювати власні принципи.