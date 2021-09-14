У Нью-Йорку відкривається 76 сесія Генасамблеї ООН. Участь у ній візьмуть лідери та делегації 192 країн.

Попри карантинні обмеження, сесія запланована в живому форматі, офлайн. Торік її проводили віртуально. Цього року учасники зосередяться на кліматичних проблемах та боротьбі з пандемією, зокрема говоритимуть про нерівномірний розподіл вакцин у світі.

Участь у Генасамблеї візьме й українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, - повідомило українське представництво при ООН.