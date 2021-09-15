У Франції вже пішли на радикальні міри. Від роботи відстороняють медиків, працівників будинків опіки та пожежників, які досі не мають хоча б першого щеплення.

Як реагують на такі жорсткі правила французи? І яким чином спонукають до імунізації в сусідній Німеччині? Дізнаємося від Тетяни Логунової.

Напередодні був останній робочий день Еммануеля Маліновскі. Він багато років працював у будинку опіки міста Бордо і вирішив звільнитися за власним бажанням. Інакше вже сьогодні його б відправили у відпустку за власний рахунок. Через відсутність щеплення проти коронавірусу.

Еммануель Маліновскі, співробітник будинку опіки:

Особисто я вирішив не вакцинуватися. Я не бачу, що щеплення працює. Мені важко звільнятися, бо я люблю свою роботу, люблю доглядати за людьми. Це рішення вплине на моє життя. Але я зробив свій вибір.

Шукає нове місце й Ванесса Перотті - адміністративна співробітниця однієї із лікарень Парижа. Її відсторонили від робити через відмову від щеплення.

Ванесса Перотті, співробітниця лікарні Парижа:

Я не знаю, шкідливе це щеплення чи ні, але я не хочу, щоб мені його нав'язували. Ми вільні вирішувати, що робити із своїм тілом. Багато колег поступилися і вакцинувалися, але я знаю, що можу протриматися і знайти нову роботу.

Перше щеплення - до 15 вересня, і повна вакцинація - упродовж наступного місяця. Ці вимоги для усіх співробітників медичних установ, будинків опіки, жандармерії та пожежної служби. А таких у Франції майже три мільйони. І, за даними уряду, 86 відсотків з них - вже вакциновані.

У Німеччині до обов'язкової вакцинації поки не вдаються. Тут пішли іншим шляхом. Уряди більшості земель повідомили: щойно почне збільшуватись кількість госпіталізацій, у ресторани, кафе, спортзали, театри та інші громадські місця пускати лише вакцинованих або тих, хто протягом останніх шести місяців перехворів на коронавірус. А от людей з негативним тестом на ковід - вже ні.

Нині у Німеччині проходить загальнонаціональний тиждень вакцинації. Зробити щеплення можна без попереднього запису у спеціальних пунктах. Вони працюють у торгівельних центрах, соборах, бібліотеках, зоопарках та на зупинках громадського транспорту.