У Лондоні після дворічної перерви відкривається грандіозна виставка квітів. Вона розташовується на території Королівського шпиталю в Челсі.

Упродовж тижня відвідувачі матимуть нагоду побачити дивовижні квіткові композиції від найвідоміших садівників, а також підібрати собі рослини додому. Напередодні відкриття виставкою прогулялися представники королівської родини - молодший син Єлизавети Другої принц Едвард з дружиною. Сама її величність теж палка шанувальниця квіткового шоу в Челсі. Зазвичай виставку проводять у травні, але торік через пандемію скасували, а цьогоріч перенесли на вересень.