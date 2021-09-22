Відзавтра по всій Україні запроваджують обмеження "жовтої" карантинної зони. Школи та дитсадки працюватимуть за умови, що 80 відсотків персоналу імунізовані принаймні однією дозою.

Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до двох третин місць. У кафе та ресторанах - не більше ніж четверо людей за столиком. А в спортзалах - одна людина на 10 квадратних метрів. Залишається обов'язковим масковий режим у громадських закладах і транспорті, а також дотримання дистанції.