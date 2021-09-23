Штам "Дельта" фактично витіснив решту варіантів COVID-19, заявляють у ВООЗ. За їхніми даними, 99 відсотків хворих інфіковані саме цим видом вірусу. Решта штамів - "Альфа", "Бета" і "Гама" - становлять менше ніж 1 відсоток.

Наразі, "Дельту" вже зареєстрували в 185-ти країнах світу. Уперше її виявили восени минулого року в Індії. Відмінність цієї мутації в симптомах: зазвичай першим з'являється нежить, водночас смак і нюх не зникають. Тож інфіковані часто плутають коронавірус з іншими хворобами.