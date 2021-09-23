Штам "Дельта" витіснив всі інші варіанти COVID-19 [ Редактировать ]
Штам "Дельта" фактично витіснив решту варіантів COVID-19, заявляють у ВООЗ. За їхніми даними, 99 відсотків хворих інфіковані саме цим видом вірусу. Решта штамів - "Альфа", "Бета" і "Гама" - становлять менше ніж 1 відсоток.
Наразі, "Дельту" вже зареєстрували в 185-ти країнах світу. Уперше її виявили восени минулого року в Індії. Відмінність цієї мутації в симптомах: зазвичай першим з'являється нежить, водночас смак і нюх не зникають. Тож інфіковані часто плутають коронавірус з іншими хворобами.
по теме
Ушпиталили понад 2 тисячі хворих. 105 пацієнтів померли від ускладнень.
Найбільше випадків - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у столиці.
Школи та дитсадки працюватимуть за умови, що 80 відсотків персоналу імунізовані принаймні однією дозою.
Одужали 2 тисячі. Померли 105 людей.
Померло 137 людей. Шпиталізували понад тисячу.