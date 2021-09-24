Магнитные бури в сентябре 2021 активизировались под конец месяца. И теперь нас ожидает сразу несколько довольно сильных геомагнитных ударов подряд.

Начинает череду метеоударов магнитная буря 25 сентября 2021. С 25-го по 27-е сентября включительно людей ожидают геомагнитные колебания силой в три балла. Это удар слабой силы. Его почувствуют преимущественно метеочувствительные люди - и то не сразу.

Пиком этого удара должна стать магнитная буря 28 сентября 2021. Вот ее сила - уже пять баллов. Это красный уровень угрозы для здоровья.

Магнитная буря 29 сентября 2021 будет уже слабее: на пике она достигнет четырех баллов. А магнитная буря 30 сентября 2021 и вовсе будет слабой - только три балла.

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