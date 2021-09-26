Коронавирус в Украине набирает обороты: статистика на 26 сентября [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за прошлые сутки, 25 сентября, зафиксировано 4 647 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболели также 448 детей и 57 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2 325 человек;
-
- летальных случаев - 69;
- выздоровели - 983 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 23 665 человек,
- методом ИФА - 5 291 человек,
- экспресс-тестами - 21 065 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 392 397 человек;
- выздоровели - 2 244 192 человека;
- летальных случаев - 55 626;
- проведения ПЦР-тестов - 12 696 878.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.
Читайте также, исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.
Кроме того, с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. В настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине в октябре может быть не пик заболеваемости коронавирусом, а рост, что приведет к переполненности больниц.
Майже три тисячі пацієнтів одужали, 133 людини померли. Найбільше нових випадків ковіду зафіксували в Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях.
Информацией поделился глава Министерства образования
Всего в стране сделали 12 138 989 прививок
В этих регионах наблюдается повышенный уровень госпитализации