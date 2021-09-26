В Украине за прошлые сутки, 25 сентября, зафиксировано 4 647 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболели также 448 детей и 57 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 325 человек;



летальных случаев - 69;

выздоровели - 983 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 23 665 человек,

методом ИФА - 5 291 человек,

экспресс-тестами - 21 065 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 392 397 человек;

выздоровели - 2 244 192 человека;

летальных случаев - 55 626;

проведения ПЦР-тестов - 12 696 878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

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Кроме того, с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. В настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.

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